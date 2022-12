Im heurigen Jahr sind einige Sportlerinnen und Sportler aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt durch besondere Leistung aufgefallen. Sie sind stärker, schneller und technisch geschickter als die Konkurrenz. Wer sich am Ende durchsetzt, und sich den Titel "Kopf des Jahres 2022" in der Kategorie "Sport" schnappt, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme.

Wer soll die Wahl gewinnen? Das Rennen wird eng, hier die Kandidatinnen und Kandidaten:

Hier geht's zum Voting:

Georg Höberl

Georg Höberl (46) holte sich dieses Jahr in St. Pölten seinen ersten Staatsmeistertitel in der Billard-Königsdisziplin "14/1 endlos". Der Völkermarkter, dessen Heimatklub der PBC Fair Play Wolfsberg ist, begann im Alter von 15 Jahren mit dem Billardspiel. Erst nach einer 16-jährigen Pause, indem Höberl sich seinem zweiten Hobby, dem Fußball widmete, griff er wieder zum Queue, dem Spielstab. Mittlerweile ist der verheiratete Vater Mitglied des österreichischen Nationalteams und konnte bereits zwei Staatsmeistertitel in anderen Billard-Disziplinen erreichen.

Georg Höberl © KK/Privat

Constance Mochar

Constance Mochar (45) holte sich im Mai 2022 beim Ironman St. George den Titel zur Weltmeisterin der Altersklasse W45-49. Zudem gewann Mochar, die in Klagenfurt lebt, diesen August den World Triathlon Long Distance Championships in Šamorin/Slowakei mit einer Spitzenzeit. Als selbst ernannte Spätsünderin begann die Eberndorferin erst mit 25 Jahren mit dem Triathlon-Training. Wenn Mochar in ihrer spärlichen Freizeit nicht auf dem Berg anzutreffen ist, engagiert sich die Mutter eines Sohnes gerne politisch.

Constance Mochar © KK/Privat

Christian Ragger

Christian Ragger (33) ist mit 44 Treffern in der Saison erfolgreichster Schütze im Kärntner Liga-Fußball. Der Torschütze ist heuer mit seinem Verein, dem TSV Preitenegg – für den er seit 2020 auf dem Platz steht – in die erste Klasse aufgestiegen. Begonnen hat die sportliche Karriere des Lavanttalers bei St. Michael, anschließend ging es nach St. Stefan. Die darauffolgenden Jahre pendelte der Lavanttaler zwischen Vereinen im Lavanttal, wurde mehrfach Meister und kickte in der Kärntner- und Regionalliga mit.

Christian Ragger © KK/Privat

Elisabeth Starz

Die Eberndorferin Elisabeth Starz (50) sprintete bei den diesjährigen Österreichischen Staatsmeisterschaften dreimal auf den ersten Platz – und das innerhalb von 30 Tagen. Als Sportlerin im Straßenlauf, Marathon und Berglauf widmete Starz sich ihrem Hobby bereits seit Kindestagen an. Privat schlägt ihr Herz, neben der Musik von Bon Jovi, für den Verein "Abenteuer Alpen", dem sie seit sechs Jahren als Obfrau vorsteht.

Elisabeth Starz © Wilfried Geneter

Raphael Schifferl

Der Wolfsberger Raphael Schifferl (23) verstärkt seit Sommer den WAC in der österreichischen Bundesliga. Seit seinem ersten Bundesligaspiel beweist sich der 23-jährige als Abwehrspieler jedes Mal aufs Neue – und das in so vielen Spielminuten wie noch niemand vor ihm. Nachdem Schifferl für diverse österreichische Vereine gekickt hatte, kehrte er in der Saison 2022/23 wieder nach Wolfsberg zurück.

Raphael Schifferl © WAC