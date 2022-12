Seit 73 Jahren ist "Elektro Krassnig" am Hohen Platz in Wolfsberg angesiedelt. Doch ab sofort herrscht Räumungsverkauf mit bis zu 50 Prozent. "Wir siedeln" ist auf den Schaufenstern zu lesen. "Am Silvestertag wird die Filiale am Hohen Platz zum letzten Mal offen haben. Doch wir hören nicht auf, sondern siedeln zum Hauptsitz in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg", erklärt Andreas Stürzenbecher, der "Elektro Krassnig" im Jahr 2005 von Franz Krassnig übernommen hat, der Anfang 2021 verstorben ist.

Stürzenbecher war mit der Filiale 17 Jahre lang am Hohen Platz eingemietet. "Miete zu zahlen, ist natürlich ein Kostenfaktor. Der Hauptsitz hingegen gehört mir, deshalb siedelt die Filiale jetzt dort hin", fährt Stürzenbecher fort. Dass sich das Gebäude am Hohen Platz nun nicht mehr im Besitz von Familie Krassnig befindet, sondern von der Firma "DSG Immobilien" gekauft wurde, habe mit dem Umzug nichts zu tun. "Es bleibt alles, wie es ist, auch die Wohnungen", erklärt Stürzenbecher, der 2008 aus Platzgründen in einen Hauptsitz am Stadtrand investiert hat.

Doch ab dem neuen Jahr wird es nur noch Elektrogroßgeräte geben, wie Waschmaschinen und Geschirrspüler. "Mit den Elektrokleingeräten hören wir auf, weil die Leute diese inzwischen viel im Internet kaufen", sagt Stürzenbecher, der rund 35 Mitarbeiter beschäftigt. Der Personalstand bleibe gleich: "Die zwei Damen im Verkauf siedeln zum Hauptsitz."