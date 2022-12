Ihr Sound ist unverwechselbar und ungewöhnlich, mitreißend und berührend. Und er lässt staunen, welche Klänge man einem Saxophon entlocken kann, wenn man technisch perfekt und musikalisch so vielseitig ist wie das in Wien beheimatete Saxophon-Quartett "Aureum". Mit dabei sind auch die Lavanttalerin Martina Stückler und Lukas Seifried, Wiener mit "starker Bindung" an das Lavanttal, wo der Großvater auf der "Godinger Seite" der Koralm und die Verwandten leben.