Nach rund 20 Jahren als Obmann der Sängerrunde St. Michael im Lavanttal legte Max Joham (61) diese Funktion aus privaten Gründen zurück. Als Sänger und Solist bleibt er aber weiterhin aktiv. "Es war eine wunderschöne Zeit. Wir haben einiges auf die Beine gestellt und miteinander erlebt", sagt Joham. Neben einer CD- und DVD-Produktion hatte die Sängerrunde 2005 auch einen Auftritt in Kanada. "Wir haben bei einem Firmenjubiläum gesungen. Der Gründer stammt aus unserer Ortschaft", sagt Joham, der 1981 als Sänger "angeworben wurde." "Ich habe schon immer gerne gesungen, war auch bei den Sternsingern", sagt Joham, zuständig für den Bereich Lärm- und Sichtschutz bei der Firma Velox in Maria Rojach.

27 Sänger sind derzeit in der St. Michaeler Gesangsrunde aktiv. Neuer Obmann ist Markus Hassler. An die 100 Auftritte bei diversen Feierlichkeiten wurden im heurigen Jahr absolviert. "Durch die Corona-Pandemie hat sich das Chorleben stark geändert. Dieses wieder in gewohnte Bahnen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Junge Leute für das Singen zu motivieren wird immer schwieriger. Aber auch das freie Singen in den Gasthäusern gibt es heute kaum mehr", weiß Joham, der elf Jahre lang auch Obmann der Vereinsgemeinschaft in St. Michael gewesen ist.