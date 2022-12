Unsere fünf nominierten Personen in der Kategorie "Unternehmergeist"sind für die Region da. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation haben Sie es geschafft, ihr Unternehmen voranzutreiben und leisten damit einen wichtigen Beitrag für Unterkärnten.

Erika Verachter (55) ist Geschäftsführerin der Firma Sinnex in Griffen. Gemeinsam mit Wolfgang Walzl hat sie 2019 das Ruder der Firma übernommen. Sie ist für Vertrieb und den kaufmännischen Teil zuständig. Die gebürtige Bayerin zog es vor zehn Jahren berufsbedingt nach Kärnten, wo sie unter der Woche lebt. Ihre Wochenenden verbringt Verachter bei ihrer Familie am Chiemsee, an ihrem Hauptwohnsitz. In ihrer Freizeit ist Verachter gerne mit ihrer Harley-Davidson – einer Low Rider S – unterwegs.

Der gebürtige St. Veiter Paul Sommeregger (44) ist Geschäftsführer der IAB Industrieanlagenbau GmbH mit Sitz in St. Stefan. Der Unternehmer leitet zudem das Technische Büro Gracner GmbH und ist als Vorstand der Neumeister Privatstiftung tätig. Sommeregger ist Vater von zwei Töchtern und lebt in Klagenfurt. Bereits mit 15 Jahren zog es den Unternehmer nach Wien, wo er maturierte und studierte. Mit der Übernahme des Geschäftsführer-Postens 2010 kam Sommeregger endgültig wieder in Kärnten an.

Dennis Namesnik (29) baute vor einem Jahrzehnt sein erstes Schlagzeug Pedal. Daraus entwickelte der Eberndorfer seine Firma ACD. Zwischen 50 und 150 Pedale verlassen im Jahr seine eigene Werkstatt– in Kärnten ist er in dieser Branche der Einzige. Sein Ziel ist es, ein Pedal zu schaffen, das dem Musiker ermöglicht, seine eigene Einstellung – ob Heavy Metal oder Jazz – zu finden.

Christina Kulterer (58) steckt seit vielen Jahren ihr Herzblut in das Mode- und Geschenkehaus Offner in Wolfsberg. Immerhin wurde die 58-Jährige in eine traditionsreiche Händlerfamilie hineingeboren: Seit über 300 Jahren wird im Stammhaus der Firma Offner gehandelt, das Unternehmen zählt somit zu den ältesten Familienbetrieben in Österreich. Die verheiratete Mutter zweier Kinder führt den Familienbetrieb in neunter Generation und beschäftigt 45 Mitarbeiter. Egal, ob bei Modeschauen oder anderen Veranstaltungen – Kulterer wird nie müde zu betonen: "Ohne Mitarbeiter geht nichts."

Margit Holzer (48) aus St. Paul ist eine kreative Landwirtin, die liebend gerne experimentiert. Neben Knoblauch, Safran, Erdbeeren und Rhabarber baut sie auch Exotisches wie Physalis, Okra und Kiwano an. Fünf Jahre tüftelte die Landwirtin an dem Prozess, um den perfekten schwarzen Knoblauch produzieren zu können. Vor neun Jahren kehrte sie zurück nach Kärnten, um den elterlichen Hof zu übernehmen. Davor arbeitete sie 17 Jahre lang in Italien.