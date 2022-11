Bei Arbeiten in einer Firma in St. Paul im Lavanttal im Bezirk Wolfsberg, wurde Mittwochvormittag ein 18-jähriger Lehrling schwer verletzt. Der Lehrling führte auf einer Leiter stehend Arbeiten mit einer Winkelschleifer (Flex) an einem Eisenträger durch. Dabei rutschte die Leiter weg und der 18-Jährige fiel aus einer Höhe von drei Metern zu Boden. Die Rettung brachte den Verletzten in das LKH Wolfsberg.