Zeiten der Veränderung brechen in St. Paul an: Nach über 140 Jahren wird am 10. Dezember um 21.34 Uhr der letzte Personen-Zug mit der Zugnummer 4528 (Klagenfurt nach Wolfsberg) am Bahnhof in St. Paul einfahren. Auch der Fahrdienstleiter beendet dann seine regelmäßige Tätigkeit. Danach hat der Bahnhof ausgedient - zumindest für den Personenverkehr. Es werden dann bis zum 30. Juni 2023 nur noch Baustellen-Fahrten im Zuge der Koralmbahn-Baustelle.