Bei einer Charity-Veranstaltung im Wolfsberger Jugendzentrum wurde die Idee zur Tribute-Band "MoStörhead" geboren. 2020 war der Zusammenschluss fix, seither versuchen die vier Lavanttaler Musiker Lieder von der Londoner Rockband "Motörhead" originalgetreu zu präsentieren. "Sogar die Pseudonyme der Protagonisten sind an die Originalmusiker angelehnt", verrät ein Mitglied der einzigen "Motörhead"-Tribute-Band in Kärnten. Ihre wirklichen Namen verraten die Musiker nicht. Beim Alter heißt es so viel: "Wir sind um die 40 Jahre alt." Geprobt wurde anfangs zwei Mal in der Woche. Mittlerweile nur mehr einmal, je "nachdem, wie es die Lebensumstände erlauben."