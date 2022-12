Die Stadtgemeinde Wolfsberg schließt das größte Straßenbauprojekt des heurigen Jahres ab. Die Errichtung eines Geh- und Radweges an der Schleifenstraße wird am Donnerstag, dem 1. Dezember, freigegeben. An dem 450 Meter langen Teilstück zwischen St. Jakober Straße und St. Michaeler Straße wurde ein drei Meter breiter Geh- und Radweg errichtet, der von der Fahrbahn durch einen 1,5 Meter breiten Grünstreifen getrennt ist.