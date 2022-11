Nach dem Motto "Ehre, wem Ehre gebührt" wurden nun im Gasthaus Forstnerwirt jene Landwirte auf die Bühne geholt, die 2021/2022 an die jüngere Generation übergeben haben. Insgesamt waren es über 50 Betriebe. Zu den Höfen, die am längsten geführt wurden, gehörten die Betriebe Joham vulgo Rügger in Unterpreitenegg und Tschrepitsch vulgo Gaisbauer aus Gundisch-Süd in St. Georgen. Von 1978 bis 2021 führte der Lavamünder Altbürgermeister Herbert Hantinger (ÖVP) mit seiner Gattin Ida Maria den Betrieb vulgo Augsteinbauer in Zeil (Lavamünd).