Sonntagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kollidierten zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung in Wolfsberg. Ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr mit seinem Pkw auf der B 70 im Bereich Kleinedling Richtung Norden. Zeitgleich lenkte ein 44-jähriger Mann, ebenfalls aus Wolfsberg, sein Auto auf der St. Mareiner Straße in Richtung St. Stefan. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es aus bisher unbekannter Ursache zur rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 49-Jährige und seine 13-jährige Tochter am Beifahrersitz wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung wurden sie mit der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alle durchgeführten Alkotests verliefen negativ.