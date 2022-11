Am Mittwoch bekam ein 53-jähriger Wolfsberger von seinem angeblichen Sohn seine SMS mit dem Wortlaut: "Hallo Papa ich habe einen neuen Telefonanbieter und das ist meine neue Nummer…." Danach folgte die Aufforderung, nun per WhatsApp weiter zu kommunizieren.

In mehreren Nachrichten forderte der angebliche Sohn aufgrund einer nicht näher beschriebenen Notlage Geld. Dem kam der Mann nach und überwies mehrere Tausend Euro auf das angegebene Bankkonto. Am Freitag kam er einer weiteren Forderung in Höhe von 2000 Euro dann nicht mehr nach. Erst jetzt wurde der Vorfall im Familienverband besprochen und stellte sich als Betrug heraus.