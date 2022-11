Der "Lavanttaler Gin" der Manufaktur Müller in Bad St. Leonhard wurde bereits beim Wiener Opernball in Manhatten ausgeschenkt. Jetzt hat Herbert Müller, der die Manufaktur mit seiner Frau Andrea im Nebenerwerb betreibt, einen Lavanttaler Whisky namens "Leoney" auf den Markt gebracht.

Ein vierjähriger Entwicklungsprozess steckt in dem aus Getreide gewonnenen Getränk. "Der Whisky muss zuerst zwei Jahre im Bourbon-Fass und danach noch ein Jahr im Sherry-Fass reifen, bis er als 'Single Malt Whisky' verkauft werden darf", erklärt der Immobilienmakler, der im Jahr 2011 mit einer kleinen Hobbyimkerei begann. Das notwendige Fachwissen für die Herstellung eignete sich der geprüfte Edelbrandsommelier in einem Kurs und bei zahlreichen Besuchen bei Kollegen an. 600 Liter der Spirituose wurden bisher produziert, davon sind 300 Liter trinkfertig abgefüllt. Die 0,5-Liter-Flasche kostet 44 Euro, die 0,25-Liter-Flasche 24 Euro.

Am 26. November (ab 9 Uhr) wird in der Schaubrennerei der Manufaktur Müller der Whisky präsentiert und verkostet. Schottische Dudelsackklänge (zwischen um 10 Uhr und 15 Uhr) werden dabei für die musikalische Stimmung sorgen.