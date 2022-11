Vor über sechs Jahren hat der gebürtige Süditaliener Raffaele Cervellino seine Pizzeria "Raffaele" direkt an der Hauptstraße in St. Stefan eröffnet, doch schon bald wird er seine Pizzeria an einen neuen und größeren Standort verlegen. Neben Pizzen stehen auch Nudelgerichte, Fisch, Garnelen, Muscheln & Co. auf der Karte. Cervellino ist seit 35 Jahren in der Branche tätig und hat schon in Italien ein Restaurant betrieben.