Nach dem Traditionswirtshaus "Brauhof Franz Josef", das im September nach 23 Jahren in der Wolfsberger Innenstadt zusperrte, sind weitere Gastronomiebetriebe im Lavanttal vom Aus betroffen. Mit Ende des Jahres schließt das Traditionsgasthaus "HalbEdel" in St. Michael. Es ist das noch letzte verbliebene Gasthaus im Ortskern und wurde zuletzt von Ingrid Knes betrieben. Knes führte auch das Gasthaus "Markut" in Maria Rojach, das nun auch verkauft wird. Laut dem Besitzer gebe es bereits "einige Interessenten" für das Wirtshaus.