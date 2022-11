Ein 60-jähriger Bauarbeiter aus dem Bezirk Wolfsberg geriet am 22. November gegen 9.45 Uhr in St. Paul im Lavanttal bei Arbeiten mit einer Kreissäge mit dem Daumen in das rotierende Sägeblatt.

Der Arbeiter wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.