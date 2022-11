Nach knapp fünf Jahren wird "Chili Fraunz" den Hohen Platz in Wolfsberg verlassen. Im Februar 2018 hat Christian Franz Klary alias "Chili Fraunz" seinen Genussladen in der Innenstadt eröffnet – mit selbst produzierten Delikatessen wie Chili-Saucen, Chili-Salzen, Marmeladen, Eingelegtem & Co. Doch auch Produkte weiterer regionaler Hersteller waren dort erhältlich. "Die Idee war gut, nur die Zeit und der Ort waren möglicherweise nicht optimal. Mit schwerem Herzen schließe ich deshalb meinen Laden mit 31. Dezember", sagt der St. Stefaner, der sich 2016 mit der Herstellung von Chili-Saucen selbstständig gemacht hat.

Christian Franz Klary tüftelt für seine Leben gerne an neuen Chili-Variationen © Bettina Friedl

An neuen Rezepten und Produkten wird "Chili Fraunz", der die Zutaten für seine Produkte selbst anpflanzt, weiterhin tüfteln. Seine Produkte vertreibt er weiterhin über seinen Online-Shop unter www.chilifraunz.at.