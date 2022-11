Der stimmungsvolle Adventmarkt in Wolfsberg öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, dem 25. November und ist bis zum 18. Dezember 2022 geöffnet – jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 15:00 bis 20:00 Uhr. Der Adventmarkt beginnt beim Rathaus und führt entlang der Lavant (Gassersteig /Trattl) in Wolfsberg. Doch nicht nur der Adventmarkt in Wolfsberg mit seinem vielseitigen Rahmenprogramm ist einen Besuch wert, sondern auch der Hecherplatz verwandelt sich ab 25. November in eine Weihnachtswelt. Der Christkindlmarkt hat immer freitags und samstags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Am 2. Dezember kommt der Nikolo zu Besuch.