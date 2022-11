"Das Sprichwort, dass guter Rat teuer ist, hat Friedolin Urban-Keuschnig längst widerlegt." So begann die von Dechant Pater Gerfried Sitar verfasste und von Pfarrer Bhasker Reddimasu vorgetragene Laudatio für den 78-Jährigen bei der Verleihung der Modestus-Medaille in Gold durch Bischof Josef Marketz. Der Mölltaler, der 1992 der Liebe wegen nach Lavamünd kam, engagierte sich 24 Jahre lang ehrenamtlich als Pfarrgemeinderat für Finanzen. In der letzten Periode war er auch auf Dekanatsebene als Obmann des Dekanatsrates in St. Andrä in leitender Funktion tätig.