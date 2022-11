Nach langer, schwerer Krankheit ist am 15. November der St. Pauler Kaufmann Stefan Guetz im Alter von 60 Jahren verstorben. Gemeinsam mit seiner Frau Carmen hat er das Mode- und Sportgeschäft Guetz am Lobisserplatz geführt, das er von seinen Eltern übernommen hat. Vor allem den Sportbereich des Geschäftes hat der Vater von zwei erwachsenen Kindern und Opa eines Enkelsohnes ausgebaut, seit 2010 ist "Mode und Sport Guetz" auch Postpartner. Aus gesundheitlichen Gründen war der Absolvent des Stiftsgymnasiums St. Paul bereits in Pension.