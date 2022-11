"Person in Auto eingeklemmt", lautete Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr der Alarmierungscode für die Rettungskräfte im Lavanttal. Als rund 40 Helfer der Feuerwehren Twimberg, Theißenegg, Preitenegg, Frantschach-St. Gertraud und Wolfsberg am Unfallort im Twimberger Graben ankamen, stellte sich heraus, dass sich der Pkw-Lenker selbst aus dem Auto befreien hatte können. Er war aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in einer Kurve von der B 70 abgekommen und gegen eine Stützmauer geprallt.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der leicht verletzte Lavanttaler zur Kontrolle ins LKH Wolfsberg gebracht.