Manfred Riedl wurde von seinem Großvater mit dem Virus Volksmusik infiziert. "Seit den 1930er-Jahren und bis in die 1970er-Jahre hat mein Großvater als Musikant zum Tanz aufgespielt – bei Kirchtagen oder Hochzeiten. Von ihm erhielt ich den ersten Akkordeonunterricht", erinnert sich Riedl an seine Kindheit und Jugend in St. Georgen im Lavanttal zurück. Dort ist der 62-Jährige nach wie vor mit seiner Familie beheimatet.