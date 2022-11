Die Fraktion sozialistischer Gewerkschafter (FSG) dominiert auch in Zukunft in den Kabeg-Spitälern – mit einer Ausnahme: In Laas gewann bei den gestrigen Betriebsratswahlen eine unabhängige Liste. Mit Spannung wurde verfolgt, wie sich Zentralbetriebsrat Ronald Rabitsch (FSG), der vor zweieinhalb Jahren dem verstorbenen Arnold Auer nachgefolgt war, bei seiner ersten Wahl schlagen würde. Seine Liste schaffte im Klinikum Klagenfurt 78,62 Prozent und errang ein zusätzliches, 19. Mandat. Das FPÖ-nahe "Team Jasmin" von Jasmin Pernutsch kam auf 13,31 Prozent und drei Mandate. Roswitha Tomic und die FCG wählten 8,07 Prozent (1 Mandat).