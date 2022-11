Nach einem mehrmonatigen Umbau hat am 17. November in der Klagenfurter Straße in Wolfsberg ein K&K Küchen- und Wohnstudio eröffnet – die mittlerweile fünfte Filiale in Kärnten. "Wir planen vorwiegend Küchen, wir bieten aber auch kreative und exklusive Lösungen für den gesamten Wohnraum an, beispielsweise Garderoben, Badezimmer, Speisezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder begehbare Schränke", sagt die Lavanttalerin Birgit Holzbauer, die langjährige Erfahrung in der Einrichtungsbranche hat und Studioleiterin der neuen Filiale ist. Unterstützt wird sie im Studio im Süden von Wolfsberg von Betina Trettenbrein und Josef Pasterk. Auf der rund 200 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche können vier Küchen besichtigt werden.

Anlässlich der Eröffnung gratulierten die beiden K&K-Küchen-Geschäftsführer Paul Kral und Gernot Kokal sowie Manfred Wahl, Studioleiter der Filiale Alte Stadtgrenze in Klagenfurt. In Klagenfurt gibt es insgesamt drei Filialen, nach der Eröffnung einer Filiale in St. Veit im heurigen Jahr folgte nun jene in Wolfsberg.

Geöffnet ist K&K Küchen und Wohnstudio in Wolfsberg montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Termine können telefonisch unter 0664/1681573 oder per Mail an holzbauer@dan-trendstore.at vereinbart werden. Infos gibt's auch unter www.kk-einrichtung.at.