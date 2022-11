Mit dem Rathaus als einziges Verwaltungsgebäude kommt die Stadtgemeinde Wolfsberg längst nicht aus. Der Großteil der Bediensteten hat zwar ein Büro oder einen Schreibtisch im Rathaus, doch ein Teil der Abteilungen ist in der "Alten Post" am Hohen Platz sowie beim städtischen Wirtschaftshof untergebracht. Um das Rathaus vergrößern zu können, hat der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwochabend einstimmig den Ankauf des angrenzenden Gebäudes am Hohen Platz 1 beschlossen. Kostenpunkt: 590.000 Euro.