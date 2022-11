Die Tage der Lavanttaler Traditionsfleischerei Sajovitz sind gezählt: Ende nächster Woche werden die Türen der Fleischerei in Wolfsberg für immer geschlossen. Grund dafür ist der neuerliche Konkurs, der am Montag von Gläubigerseite aus eröffnet wurde. Über die Höhe der Schulden könne der Wolfsberger Rechtsanwalt Heimo Fresacher, der zum Insolvenzverwalter bestellt wurde, erst in einigen Tagen Auskunft geben.