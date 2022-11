Am Wochenende (18. bis 20. November) findet die dritte AK-Wintersportbörse im "Kuss Wolfsberg" statt. Für jeden verkauften Artikel wird ein Euro an Licht ins Dunkel gespendet. Bis Donnerstag, 17. November, können Sportartikel noch online auf sportboerse.akktn.at erfasst werden, um sich bei der Artikelabgabe Zeit zu sparen. Neu ist, dass die Artikel nur freitags (9 bis 19 Uhr) abgegeben werden können, am Samstag (9 bis 19 Uhr) und Sonntag (9 bis 17 Uhr) wird verkauft.