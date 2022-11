Vor vier Wochen hat sich Gastwirtin Claudia Rupacher (56) mit dem "Restltrinken" nach 21 Jahren als Pächterin des Parkcafés im Stadtpark in Wolfsberg verabschiedet, nun ist der Nachpächter bekannt: Der Wolfsberger Pierre Fritzl (39), langjähriger Küchenchef des "OptimaMed Gesundheitsresorts" Bad Weißenbach und Obmann-Stellvertreter des WAC-Fanklubs "Wolfsfront", wird das Café am Faschingssamstag, am 18. Februar, neu eröffnen. Im Gesundheitsresort koch Fritzl noch bis 30. November aus.

Das Parkcafé soll vorerst bleiben, wie es ist. Nur nicht die Speisekarte: Künftig wird es im Café, das nur im Jänner und in der ersten Februar-Hälfte geschlossen haben wird, Ciabattabrote, aber auch Kuchen und Cupcakes geben. Der neue Pächter hat zwei langjährige Mitarbeiterinnen übernommen, auch die Live-Musik in den Sommermonaten will er beibehalten: "Ich werde mit der Musik versuchen, auch ein bisserl jüngeres Publikum anzusprechen. Hin und wieder werde ich auch einen DJ holen", freut sich der 39-Jährige auf seinen Schritt in die Selbstständigkeit.

Saison-Opening

Claudia Rupacher hat den Vertrag mit der Gemeinde Wolfsberg nach 21 Jahren vorzeitig gelöst, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Künftig wird sie ihren Mann Roland Rupacher am Klopeiner See unterstützen. Das Strandbad Rosenheim, das von Mai bis September geöffnet hat, haben die Rupachers vor vier Jahren gepachtet. Den Winterbetrieb – die Schirmbar auf der Koralpe – hat Claudia Rupacher ebenfalls heuer aufgegeben. Als Pächter folgte ihr Manuel Wutscha vom Embassy nach, er lädt am 3. Dezember zum großen Saison-Opening.