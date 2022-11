"Ich bekenne mich nicht schuldig, übernehme aber die Verantwortung." Mit diesen Worten begann am Bezirksgericht Wolfsberg der Prozess gegen den Betreiber (32) jener Karthalle, in der sich am 15. Jänner dieses Jahres eine erhöhte Konzentration an Kohlenmonoxid gebildet hatte. 13 Personen waren dabei verletzt worden, sechs Kinder und ein Erwachsener sogar kollabiert.