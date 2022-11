Die Theatergruppe „KampuZ“ dreht die Zeit zurück und bringt den Klassiker von 1996 noch einmal auf die Bühne: Das Stück „Der zerbrochene Krug“ feiert am Freitag Premiere, weitere Vorstellungen in der „artBox“ in St. Gertraud folgen am Samstag und Sonntag. Das Besondere daran: Nach 26 Jahren wird das Erfolgsstück nahezu in der kompletten Originalbesetzung aufgeführt. Zehn Akteure werden auf der Bühne stehen, davon acht Akteure von damals.

Das Lustspiel von Heinrich von Kleist wird – wie man

es von der Theatergruppe „KampuZ“ kennt – im Lavanttaler Dialekt aufgeführt. Im Kamper Dialekt, um genau zu sein. Für die Dialektbearbeitung zeichnet einmal mehr Obmann Rudy Vallant verantwortlich. Ein weiteres Markenzeichen der Truppe: Auch an örtliche und geschichtliche Gegebenheiten in Kamp ist das Stück angepasst. Die Handlung spielt in den Nachkriegswirren des Advent 1945 im Bergdörflein Kamp. Ein wertvoller Krug ist zerbrochen worden, bei Frau Martha am Kamperkogel – in der Kammer ihrer Tochter Ev. Der Beklagte ist Rupert vom Obergösel, Evs Verlobter, der zur Tatzeit bei ihr war. Eine Verhandlung am Dorfgericht folgt . . .

Ein Bild von der Aufführung im Jahr 1996 © Privat

Entwickelt hat sich die Theatergruppe vor 25 Jahren aus der Landjugend Kamp. Der Name ,KampuZ’ steht für ,Kamp’ und ,Zugereiste’. Aktuell zählt „KampuZ“ rund 25 Mitglieder. Damals gelang der Theatergruppe mit dem Stück „Der zerbrochene Krug“ der Durchbruch. Die Kamper Akteure konnten immerhin den Kärntner Amateurtheaterpreis einheimsen.