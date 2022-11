Bei Renovierungsarbeiten an einem Einfamilienhaus kam es Samstagvormittag zu einem Unfall, bei dem ein 45-jähriger rumänischer Staatsbürger verletzt wurde. Der Mann arbeitete gemeinsam mit der 31-jährigen Hausbesitzerin und deren 28-jährigem Lebensgefährten an dem Haus in St. Stefan im Lavanttal. Der 45-Jährige war im Dachboden damit beschäftigt, einen Holzposten auszutauschen. Gegen 9.15 Uhr passierte es: Ein alter Pfosten gab unter dem Gewicht des Mannes nach. Der 45-Jährige stürzte aus einer Höhe von circa 2,5 Metern zu Boden.

Er wurde von Mitgliedern der Feuerwehren St. Marein und St. Michael geborgen. Diese standen mit vier Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Der Rumäne wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.