Rettung, Feuerwehr und Polizei wurden am Samstag in der Früh nach Wolfsberg gerufen. Dort war es um 7.45 Uhr zu einem Forstunfall gekommen. Ein 18-Jähriger und ein 17-Jähriger, beide aus Wolfsberg, führten in einem Waldstück Schlägerungsarbeiten durch.

Als der 17-Jährige mit einer Motorsäge eine bereits auf dem Boden liegende Fichte entastete, bewegte sich der Baumstamm plötzlich. Der junge Mann wurde eingeklemmt und verletzt. Der 18-Jährige konnte ihn befreien und verständigte die Rettungskräfte. Diese lieferten den Verletzten ins LKH Wolfsberg ein. Auch die FF St. Marein wurde alarmiert.