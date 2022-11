Seit 11. 11. um 11.11 Uhr führen die Faschingsnarren in Lavamünd das Zepter. Freuen sich die Mitglieder der Narrenrunde schon wieder, dass es losgeht oder fällt es schwer, sie zu motivieren?

GERALD MELCHER: Die scharren schon in den Startlöchern. Im Vorjahr waren sie so motiviert, dann waren alle enttäuscht, dass pandemiebedingt nichts geworden ist. Unsere Crew freut sich riesig, dass wir wieder etwas machen können.



Ukraine-Krieg, Energiekrise, Flüchtlingsstrom, Teuerungswelle: Darf trotz dieser globalen Entwicklungen überhaupt noch gelacht werden?

Gerade wegen dieser Entwicklungen soll man lachen! Die Leute lechzen nach der Corona-Pandemie, die quasi vorbei ist, nach Spaß und Unterhaltung. Man hört in den Nachrichten ja auch nie etwas Positives, sondern nur Negatives. Deshalb wollen die Leute abschalten, sich berieseln lassen und herzhaft lachen. Wenn man als Faschingsakteur dazu einen Beitrag leisten kann, ist das super.