Die Tragödie am St. Andräer See am 18. August 2022 und die damit verbundene Schicksale der Opfer erschüttern noch immer das ganze Lavanttal. Zwei Kinder (4, 8) haben an diesem Tag ihr Leben verloren. Zwei weitere Menschen wurden schwer und elf leicht verletzt.

Eine der Verletzten ist die Wolfsbergerin Claudia Raffling, die von einem umstürzenden Baum lebensbedrohlich verletzt wurde. "Ihre Brustwirbel wurden gebrochen und das linke Bein über ihrem Knie wurde amputiert. Nach langem Tiefschlaf befindet sie sich nun noch immer im Krankenhaus", erzählt ihr Ehemann Josef Raffling.

Josef Raffling mit seiner vierjährigen Tochter Mia © KK/Privat

Benefizmarkt zugunsten der Familie

Gastronomin Eva Sturm, die das "Eva's Cafe" in Reichenfels führt, kennt die Familie und entschied sich zu helfen. Am Samstag, dem 17. Dezember um 16 Uhr, veranstaltet die 47-Jährige ihren zweiten Benefiz-Adventmarkt im Zeichen der Betroffenen und sammelt dort Spenden. Dieser wird hinter dem alten Vereinshaus in Reichenfels stattfinden. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wie Reindlingen und Keksen wird es auch Glühwein und Maroni geben. Zudem werden diverse Aussteller vor Ort sein. Um 17 Uhr bringt der Weihnachtsmann eine kleine Überraschung für die kleinsten Besucher. Für die musikalische Untermalung wird die Pacher Musi und der Männerxang Reichenfels sorgen.

Das Geld des Benefiz Adventmarktes werde dann für Pflege, Heilbedarf und Umbaumaßnahmen verwendet. Bereits im Vorfeld bedankt sich die Familie Raffling mit Tochter Mia (4) für die Hilfe.

Gastronomin Eva Sturm organisierte ihren den ersten Benefiz-Adventmarkt für Patrick Eichwalder, dessen Blindenhund erblindet war. Das Ziel war es, Geld für die Anschaffung eines neuen Blindenhundes zu sammeln. Eine Spendensumme von 2500 Euro kam zusammen. In Zukunft möchte Sturm jedes Jahr etwas für Lavanttaler Familien in Not tun. "Es ist meiner Meinung nach wichtig, zu helfen, wo man kann", sagt die vierfache Mutter.