Am 11. November, um 13 Uhr, wird eine neue Ergotherapiepraxis im Granitztal eingeweiht.

Dahinter steckt Jasmin Holler-Altrichter. Die gebürtige Deutsche kam nach ihrer 2010 abgeschlossenen Ausbildung nach Österreich. Dann lernte sie ihren Ehemann kennen und zog ins St. Pauler Granitztal.

Der Beruf als Herzenswunsch

"Es war schon immer mein Wunsch, Ergotherapeutin zu werden, nur leider gab es nach meinem Abschluss keine freie Stelle. Darum habe ich in Kärnten in einem Therapiezentrum für Suchtkranke gearbeitet", sagt die 37-Jährige. Inzwischen wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit.

Fokus auf drei Teilbereiche

Das Besondere in der Praxis von Holler-Altrichter ist die Spezialisierung auf die Aufgabenfelder: Orthopädie, psychisch funktionelle Ergotherapie und Neurologie. Die Ergotherapeutin bietet je nach Bedarf zusätzliche Therapieformen an und richtet sich nach den Kundenbedürfnissen.

"Um mit Freude und Elan den Alltag meistern zu können und somit die Lebensqualität zu verbessern", erklärt Jasmin Holler-Altrichter. Auch Hausbesuche werden angeboten.