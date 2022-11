"Frantschach-St. Gertraud" zählt definitiv zu den Wortmonstern unter den Ortsnamen im Lavanttal. Daher fordern die ÖVP und die FPÖ jetzt die "Umbenennung" beziehungsweise "Vereinfachung" des Namens der rund 2500 Einwohner zählenden Marktgemeinde in "St. Gertraud". "Frantschach" soll somit aus dem Ortsnamen gestrichen werden. "In St. Gertraud befindet sich die zentrale Infrastruktur", begründet Gemeindevorstand Kurt Jöbstl, der mit der ÖVP-Fraktion in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen selbstständigen Antrag einbrachte, den auch FPÖ-Gemeinderat Franz Paulitsch unterzeichnete. Außerdem hätte sich St. Gertraud in den vergangenen Jahren zum "klaren Ortszentrum" entwickelt und dort sei auch die römisch-katholische Pfarrkirche St. Gertraud im Lavanttal beheimatet.