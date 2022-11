Er wuchs in einer christlich geprägten Familie auf und entschied sich dann, den Weg eines Priesters einzuschlagen. Die Rede ist von Martin Edlinger, der 2018 mit 38 Jahren der jüngste Dechant Kärntens wurde. Jetzt, vier Jahre später, wird der gebürtige Oberkärntner anlässlich einer Festmesse als Stadtpfarrer in Bad St. Leohard eingeführt. Der Leiter des bischöflichen Seminars Thorsten Scheiber wird die heutige feierliche Zeremonie im Auftrag des Diözesanbischof Josef Marketz gestalten. "Ich freue mich, dass ich weiterhin in Bad St. Leonhard bleiben kann", sagt Edlinger. Der 42-Jährige möchte "die Menschen in Freud und Leid begleiten und den Weg des Glaubens mit ihnen gehen".

Edlinger besuchte nach der Hauptschule die Handelsakademie in Spittal. Von 1997 bis 2000 absolvierte er eine Lehre zum Bürokaufmann. Nach dem Grundwehrdienst war Edlinger ein Jahr lang Zeitsoldat. Von 2002 bis 2004 arbeitete er als Bankangestellter, 2005 trat er in das Priesterseminar der Diözese Gurk in Graz ein und absolvierte die Studienberechtigungsprüfung in Wien. Nach seinem Propädeutikum, dem Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten, studierte Edlinger von 2006 bis 2014 Theologie in Graz und an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Sein Diakonatsjahr absolvierte er in der Pfarre Villach-St. Leonhard. Nach seiner Priesterweihe 2015 war Edlinger bis 2017 Kaplan in Spittal. Seit 2017 ist er als Provisor für die Lavanttaler Pfarren St. Leonhard und Schiefling verantwortlich.

***

Im Rahmen der feierlichen Eröffnung des neuen Veranstaltungszentrums "artBox" in Frantschach-St. Gertraud wurde Edwin Storfer eine besondere Würdigung zuteil. Der Unternehmer wurde für seine langjährige Tätigkeit als Obmann der Marktgemeinschaft Frantschach mit dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten überrascht. "Edwin Storfer ist eine engagierte Lavanttaler Persönlichkeit, die sich in wirtschaftlicher Hinsicht und in der Mitnahme von Bürgerinnen- und Bürgerideen in die Praxis ausgezeichnet hat", sagte Landeshauptmann Peter

Kaiser (SPÖ) vor Ort.

Bei der Überreichung sichtlich gerührt, dankte Storfer allen Menschen, die ihm bei der Umsetzung vieler Ideen geholfen haben. Besonders dankte er aber seiner Gattin Irmgard, die ihn schon seit 50 Jahren unterstützt. Edwin Storfer war jahrzehntelang Geschäftsführer der Großbäckerei "Knusperstube", die inzwischen sein Sohn Peter leitet. Zudem ist Edwin Stofer seit 2013 Obmann des Vereins "Lavanttaler Wirtschaft" und fordert seitdem ein gemeindeübergreifende Zusammenarbeit und Impulse für den Bezirk Wolfsberg.