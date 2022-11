Der Schöllerhof in Schiefling bei Bad St. Leonhard hat neue Pächter: Der gelernte Koch Andreas Strasser (54) und seine Frau Sabine (46), die in Maria Rain die Nudelmanufaktur "Schnell & Guat" betrieben haben, haben das Gasthaus gepachtet. Die Kellerbar wird nächste Woche neu eröffnet und soll immer freitags und samstags von 21 Uhr bis 4 Uhr früh geöffnet haben. "Die Kellerbar soll für die Jugend ein neuer Treffpunkt sein", sagt Andreas Strasser, der in der Bar die Getränke zu "bodenständigen Preisen" anbieten will. Bei der Eröffnung am 11. November wird jedes Getränk 2,50 Euro kosten.

Gasthaus wird zur "Nudlerei"

Familie Strasser hat aber noch andere Pläne: Aus den ehemaligen Gasträumen des Schöllerhofs soll die "Nudlerei" werden, in der im Laufe des Winters regionale Spezialitäten aufgewartet werden. Die Spezialitäten der Manufaktur sind bereits erhältlich – von Suppeneinlagen über Käsnudeln (390 Gramm, 7 Euro) und veganen Gemüsenudeln (7,20 Euro), Semmelknödeln (480 Gramm, 4,90 Euro) oder Speckknödeln (5,80 Euro) bis hin zu Mehlspeisen, wie Apfelstrudel (3450 Gramm um 6,30 Euro). "Wir stellen alles ohne Zusatzstoffe her, die Zutaten kommen von regionalen Bauern", versichert Strasser. Das Ehepaar wird von den Töchtern Jaqueline und Denise (beide 19) und dem künftigen Schwiegersohn Stefan Briggl verstärkt.