Im Frühjahr legte die Firma "Granit" den Spatenstich für ein neues Firmengebäude. Rund 3,5 Millionen Euro wurde investiert. Die steirische Firma habe somit in der Bezirkshauptstadt den zentralen Standort für seine kärntenweiten Straßenbau-Aktivitäten errichtet. Der Neubau entstand in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz St. Marein im Bereich des Kreisverkehrs an der A2-Abfahrt im Stichweg. Gebaut wurde von März bis August 2022. Jetzt wurde die neue Betriebsstätte feierlich bezogen.