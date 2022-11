Bei der Landtagswahl 2018 verpassten die Grünen in Kärnten den Einzug in den Landtag. Daher liegt das Wahlziel der Grünen für den Urnengang im nächsten Jahr klar auf der Hand: "Mit unserem Wiedereinzug wollen wir den Klimaschutz zurück in den Landtag bringen", sagt Michael Hirzbauer, Bezirkssprecher der Grünen in Wolfsberg. Der 36-Jährige, der sich seit 2021 als Ersatzgemeinderat in der Bezirkshauptstadt kommunalpolitisch engagiert, führt die Grünen im Wahlkreis 2 (Bezirke St. Veit, Völkermarkt und Wolfsberg) als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2023.