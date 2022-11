Am Feuerwehrball in Lavamünd kreuzten sich vor acht Jahren erstmals die Wege von Stefanie Zellnig (28) und Sebastian Loibnegger (30). Zwischen der Frisörin und dem Luftfahrzeugtechniker ist der Funke sofort übergesprungen.



Um ihre Liebe zu besiegeln, haben die beiden Lavanttaler am 25. Juni 2022, am Standesamt in Lavamünd, "Ja" zueinander gesagt. Bei kirchlichem Segen wurden anschließend in der Filialkirche Lamprechtsberg die Ringe getauscht. Mit der 180-köpfigen Hochzeitsgesellschaft wurde in der Festhalle Ettendorf getafelt – Bettina Sulzer Gallant sorgte mit ihrem Catering für das leibliche Wohl der Gäste.