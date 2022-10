Am Freitagabend fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad am Gerhard-Ellert-Parkplatz im Stadtgebiet von Wolfsberg in Richtung Süden. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der junge Wolfsberger die Herrschaft über sein Motorrad und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Laut Polizei wurden dabei beide Fahrzeuge beschädigt.

Der Motorradlenker wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst unbestimmten Grades verletzt in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht.