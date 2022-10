Eine Bestattung inmitten naturbelassener Landschaft, weitgehend ohne technische Pflegemaßnahmen und frei von herkömmlichen Grabsteinen - dieses neuartige Naturfriedhof-Konzept setzt die Bestattung Wolfsberg in St. Stefan um. Die Anlage wird auf einem 1750 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum städtischen Friedhof in St. Stefan errichtet. Innerhalb einer Umfriedung, die Wildtiere abhalten soll, werden über 20 verschiedene heimische Baum- und Straucharten gepflanzt. In der Mitte des Areals soll ein schlicht gestalteter Zeremonienplatz entstehen. "Der Trend zu naturnaher Bestattung wird immer stärker", weiß Thomas Groß, Leiter des Bereiches Dienstleistungen der Wolfsberger Stadtwerke. Mit dem neuen Natur-Friedpark in St. Stefan werde daher "ein zeitgemäßes Angebot" geschaffen, das von vielen Menschen gewünscht werde.