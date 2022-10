Auf 780 Metern Seehöhe in Pölling schnattern am Lindlhof von Familie Taferner hunderte Gänse. Auf der Weidefläche am Südhang der Saualpe wandern sie im Gänsemarsch auf und ab, hin und her. Aber nicht mehr lange – denn zu Martini am 11. November wird traditionellerweise knuspriges Gansl gegessen. Nachdem die Gastronomie seit Mitte Oktober Gansl-Spezialitäten anbietet, ist es der Hälfte der Weidegänse bereits an den Kragen gegangen. Beliefert werden Gasthäuser in ganz Kärnten, der Steiermark, in Tirol und Salzburg. "Um den 20. November sind wir mit dem Schlachten fertig. Wir verkaufen 90 Prozent unserer Gänse an die Gastronomie, den Rest an Privatpersonen", erklärt Vollerwerbslandwirtin Herta Taferner.