Am 25. Oktober kam es in der Stadtgemeinde St. Andrä im Lavanttal zu einem Arbeitsunfall. Aus Unachtsamkeit stürzte ein 63-jähriger slowenischer Arbeiter in einer Schottergrube von der Ladefläche eines Lkw und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg eingeliefert.