Wer in den letzten Tagen in Wolfsberg auf Höhe des Einkaufszentrums Tenorio unterwegs gewesen ist, dem fielen sicherlich einige aufgestellte Trauerkerzen und Gestecke auf. Die erste Assoziation damit wäre ein Trauerfall. Eine Gedenkstätte für einen liebenden Menschen, der womöglich an dieser Stelle auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Auf den "Trauerbildern" ist aber kein Mensch zu sehen. Auf diesen wurden Bierflaschen abgebildet, die ein Lkw-Fahrer nach dem Kreisverkehr verlor und die am Ende nicht mehr zum Genießen, sondern zum Entsorgen gewesen sind. Für Bierliebhaber anscheinend ein derart trauriges Ereignis, dass sie ihren Verlust mit Kerzen zum Ausdruck bringen mussten, die von der Landesstraßenverwaltung bereits entsorgt wurden. Ein Trauernder fertigte sogar eine Parte an, die noch in den sozialen Medien kursiert.