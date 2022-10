Am Freitag war endgültig Schluss: Mit einem "Restltrinken" nahm Gastwirtin Claudia Rupacher mit ihren Gästen am 21. Oktober Abschied vom Parkcafé mitten im Wolfsberger Stadtpark. Um mehr Zeit für ihre Familie zu haben, hat sich die 56-Jährige dazu entschlossen, den Pachtvertrag nach 21 Jahren vorzeitig zu lösen.

Die Gemeinde Wolfsberg hat die knapp 700 Quadratmeter große Fläche im Stadtpark im Sommer neu ausgeschrieben. Verpachtet wird der Gastronomiebetrieb inklusive Toilettenanlage für vier Jahre, "mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr", hieß es. Monatliche Pacht: mindestens 1000 Euro netto.

Zwei Interessenten

Laut Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) haben sich zwei Interessenten gemeldet. "Beide sind Einheimische und haben Gastronomie-Erfahrung", sagt Primus, der keine Namen nennen will. "Es wurde ein einstimmiger Beschluss gefasst, aber erst mit dem Gemeinderatsbeschluss wird der Name offiziell bekannt gegeben." Der neue Pächter will den Jänner und Februar nutzen, um alles herzurichten und dann im März eröffnen.

Die Ablöse mit Claudia Rupacher hat der Nachpächter bereits geregelt, die Gastronomin wird künftig ihren Mann Roland Rupacher am Klopeiner See unterstützen. Das Strandbad Rosenheim, das von Mai bis September geöffnet hat, haben die Rupachers vor vier Jahren gepachtet. Den Winterbetrieb – die Schirmbar auf der Koralpe – hat Claudia Rupacher ebenfalls heuer aufgegeben. Als Pächter folgte ihr Manuel Wutscha vom Embassy nach.