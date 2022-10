Dichte, graue Wolken, umgeben den privaten Schlepplift in Prebl auf 920 Meter Seehöhe. "Normalerweise würden wir jetzt bereits Vorkehrungen für die kommende Wintersaison treffen", sagt Johann Poinsitt, der die Anlage rund 1,5 Kilometer außerhalb der Ortschaft Prebl seit 1979 betreibt. Es würden Gehänge und Bügel kontrolliert und der Einstieg für die Skifahrer vorbereitet werden. Das alles bleibt heuer aus. "Wir haben die Entscheidung getroffen, nicht mehr weiterzumachen", berichtet Poinsitt mit Blick auf den Nordhang, auf dem noch in der vergangenen Skisaison Wintersportler ihre Spuren in den Schnee zogen. 57 Jahre nach der Inbetriebnahme ist damit endgültig Schluss. "Es kommt alles zu teuer und rentiert sich nicht. Wir müssten beim Lift zu viel richten, außerdem gibt es teils gar keine Ersatzteile mehr. Deshalb stellen wir den Liftbetrieb ein", sagt Poinsitt.