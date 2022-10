Der gebürtige Wolfsberger Maximilian Theiss war wieder kreativ: Er hat ein neues Theaterstück mit dem Titel "Liebeschaos selbstgemacht" geschrieben. Und "seine" Theatergruppe – immerhin ist der 49-Jährige seit dem Vorjahr Obmann der Markusbühne Wolfsberg – führt dieses Stück ab 4. November sieben Mal im Markussaal auf. "Es ist das zweite Stück aus meiner Feder, das wir zur Aufführung bringen", sagt der Vater einer 14-jährigen Tochter. Karten für das neue Stück sind seit dieser Woche bei Ö-Ticket erhältlich, 15 Euro kostet der Spaß. Im Vorjahr begeisterte die Markusbühne mit seinem Stück "Komplett daneben".

Nachdem der Ergotherapeut auch leidenschaftlicher Theaterspieler ist, spielt Theiss eine der Hauptrollen wieder selbst. Diesmal ist eine Psychologen-Praxis Schauplatz der Komödie. Ob er seine Berufserfahrung mit einfließen hat lassen? "Sagen wir so: Ich war die letzten 20 Jahre von Psychologinnen und Psychologen umgeben und weiß, wie sie ticken. Das habe ich zum Thema gemacht", schmunzelt er, der Ende Oktober seinen letzten Arbeitstag im Mini-Ambulatorium in Wolfsberg haben wird. Denn der seit fünf Jahren in Tainach lebende Theiss hat im Mai mit seiner Lebensgefährtin Christina Kummer eine Praxis für Kindergesundheit in Völkermarkt eröffnet.

Den Pinsel wieder geschwungen hat die Wolfsberger Künstlerin Heidelinde Godez (74). In ihren neuesten Großformaten in Acryl auf Leinwand zeigt die zweifache Mutter und vierfache Großmutter Menschen und ihre Befindlichkeiten. "Die Bilder sind relativ bunt geworden", erzählt Godez, deren aktuelle Werke an Pop-Art erinnern. Bei der von ihr mit ihrem Gatten Siegfried organisierten Kunstmesse von 4. bis 6. November im Kuss stellt die Malerin und Bildhauerin auch neue lebensgroße Skulpturen aus dem Hauptbestandteil Gips aus. Woher sich Godez die Inspiration für ihre Werke holt? "Von Menschen mitten aus dem Leben", sagt die Künstlerin.

Bei der Messe "Kunst im Kuss", die Besuchern am 4. November ab 13 Uhr offensteht und um 19 Uhr offiziell eröffnet wird, stellen insgesamt elf Künstlerinnen und Künstler auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern aus. "Mit der Modedesignerin Edith Langer aus Wien, dem kunstschaffenden Fotografen Georg Johannes Miller aus München sowie der Malerin Isolde Mischkot aus Wien und dem Maler Christoph Langenberg aus Klein St. Veit konnten wir neue Teilnehmer gewinnen", freut sich Godez. Samstag und Sonntag kann dann die seit über einem Jahrzehnt größte regionale Kunstmesse von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.