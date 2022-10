Einen ungewöhnlichen Anblick gab es am 21. Oktober am frühen Morgen in Wolfsberg. Nach dem Kreisverkehr Wolfsberg Nord in Richtung Einkaufszentrum Tenorio verlor ein Lkw der Bauunion eine ganze Ladung Bier. Die dutzenden Bierkisten waren über einige Meter entlang der Packer Bundesstraße (B70) verstreut. Für Bierliebhaber wohl ein sehr trauriger Anblick. Denn mittlerweile werden Kerzen am "Unglücksort" aufgestellt.

© Anita Häusl